В "Зените" опровергли слухи о переносе матча с "Краснодаром" с Крестовского на "Петровский"

Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" заявила, что никакой информации о переносе матча с "Краснодаром" на старый стадион нет. Встреча пройдет на стадионе не Крестовском.

Представители петербургского футбольного клуба опровергли появившуюся утром информацию о том, что ближайший матч команда проведет на своем старом стадионе "Петровский".Ранее Piter.tv сообщал, что "Зенит" отказался от нового стадиона и возвращается на "Петровский".

В пресс-службе "Зенита" заявили, что матч с клубом из Краснодара пройден на "Санкт-Петерберг-Арене" на Крестовском острове. При этом никакой информации о переносе встречи нет. На данный момент встреча планируется на новой арене.

Арена на Крестовском острове вызывает много вопросов и споров вокруг себя. На стадионе прошло уже два матча, а в социальных сетях продолжают появляться комментарии зрителей, что инфраструктура, газон и другие составаляющее оставляют желать лучшего. Много претензий было к газону на арене. ранее даже появилась инфомрация, что ФИФА может заставить "Зенит" полностью заменить газон на стадионе на Крестовском.