ФИФА может заставить «Зенит» полностью заменить газон на «Крестовском»

Накануне было решено перенести ближайший матч "Зенита" на Петровский стадион

В ФИФА решат дальнейшую судьбу газона на стадионе «Зенит – Арена» в понедельник, 11 мая 2017 года. Как сообщают источники, велика вероятность того, что организация предпишет "Зениту" полностью заменить газон на поле нового стадиона как негодный.

Напомним, накануне была распространена информация о том, что матч 29 тура чемпионата России по футболу "Зенит" – "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Санкт-Петербург" 17 мая, перенесен на "Петровский".

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на неназванный источник в клубе "Зенит", это может быть связано с критикой, которой главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подверг покрытие на новом стадионе. Кроме того, тренер клуба просил перенести ближайшую игру на "Петровский" стадион. Более того, по данным Чемпионат.ру, "Зенит" может провести весь остаток сезона на старом поле, полностью отказавшись от новой арены.

Видео: архив piter.tv