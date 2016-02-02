Громкое убийство по-русски: лояльный патологоанатом убил транссексуала, но не из-за гомофобии

Сегодня утром, 11 февраля стало известно об убийстве молодого человека, рекламировавшего себя в интернете в женском образе. Как сообщают официальные источники, подозреваемого сегодня доставили в Петербург из Карелии. Им оказался патологоанатом с криминальным прошлым. Теперь — и настоящим И даже будущим

Задержанный мужчина на допросе сегодня утром уверял сотрудников правоохранительных органов, что в его действиях нет никакой неприязни к ЛГБТ-сообществу, и он совершенно спокойно относится к сексуальным меньшинствам.

По последним данным известно, что сегодня, в 11:30 утра Невский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал подозреваемого в убийстве. А ещё утром 9 февраля мужчина был на свободе, пока его не задержали в гостинице поселка Беломорье в Карелии местные сотрудники уголовного розыска" Точное местоположение возможного убийцы незадолго до этого установили их коллеги из "убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга. В итоге, 41-летнего Виталия Русальчука подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 6 февраля в квартире дома 31 по улице Бабушкина.

По версии следствия, Русальчук без каких-либо проблем проник в квартиру к убитому. Предположительно, они предварительно списались в социальной сети. Сегодня, как уточняется, в материалах уголовного дела уже есть информация, что потерпевший был транссексуалом и рекламировал свои услуги в Интернете. Именно благодаря фотографиям в Сети Русальчук заметил богатую обстановку дома и решил ограбить транссексуала, решив, что он будет меньше сопротивляться из-за ярко выраженной женственности.

В протоколе осмотра места происшествия указано, что хозяин квартиры получил пять ударов ножом, три из которых оказались смертельны. Однако, подозреваемый уверяет следствие, что не хотел убивать хозяина квартиры. Всё случилось неожиданно, когда мужчина с пониженной социальной ответственностью первым схватился за нож и нанёс несколько колюще-режущих ран на теле Русальчука.

Расправившись с возникшей проблемой, "гость" вынес из квартиры деньги и компьютерную технику. Напомним, что ранее он осуждался в Карелии и Новгородской области, хотя в прошлом имел редкую профессию – патологоанатом.

Видео: Piter.TV