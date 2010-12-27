Новый газон на арене «Санкт-Петербург» оценен в 9 млн. рублей

На арену "Санкт-Петербург" установят новый газон стоимостью в 9 млн. рублей

Уже 28 мая новый газон появитя на арене "Санкт-Петербург". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в ходе инспекционного объезда тренировочных площадок для команд-участниц Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года. Также он указал стоимость работ по замене покрытия поля.

«Побывал сегодня на арене «Санкт-Петербург». Посмотрел на убранное поле. Там сейчас идет уплотнение грунта. 28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка. 2-3 июня мы передадим все стадионы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации», рассказал Кириллов.

Известно, что новый газон выращивался в Гатчине 4 года, в поселке Пижма.

Как уточнил советник председателя комитета по строительству Павел Саватеев, полная сумма замены обойдется в 9 млн. рублей, из которых 3 млн. пойдут на работу установки газона. Подобный газон постелен на стадионе «Турбостроитель», он станет одной из тренировочных площадок к Кубку Конфедераций.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на арене «Санкт-Петербург», совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля.