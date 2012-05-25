Более 600 бродячих собак кастрировали за полгода 2017 года в Петербурге

В рамках программы сокращения числа бродячих животных за первые полгода 2017 года в Петербурге отловили и кастрировали 603 собаки.

За первое полугодие 2017 года в Северной столице специалисты поймали 603 бродячих животных. При этом в Комитете по Благоустройству отмечают, что собак забирают с улиц без применения обездвиживающих средств. После отлова зверей чипируют и кастрируют. Для сокращения применения наркоза, животных стараются подвергнуть операции сразу после отлова.

По чипам животное идентифицируют в будущем. Перед выпуском на улицы на собак заводят карточки с описанием, ее примерным адресом и фотографией. В среднем все процедуры совершают за три дня.

Заявку на отлов дикой собаки можно подать в районной администрации или через полицию. Отлов производят только на территории общего пользования. Если во время сбора диких собак попадается домашняя, то ее возвращают владельцу по данным на чипе или ошейнике.

Также комитет по благоустройству принимает заяви на утилизацию тел животных и птиц. С начала года поступило около 500 таких заявок. Правда больше десяти из них оказались ложными: животное просыпалось и сбегало от специалистов.