В "Авроре" состоялась премьера фильма "Золото Умальты" Андрея Богатырёва

Фильм "Золото Умальты" выйдет в широкий прокат 4 апреля.

В кинотеатре "Аврора" 29 марта прошел показ фильма "Золото Умальты" киностудии "Лендок", который представил режиссёр Андрей Богатырёв.

Замечательный режиссер Андрей Богатырёв снял масштабный исторический проект с захватывающим приключенческим сюжетом. Фильм приглашает зрителя обратиться к истории России начала ХХ века. Александр Бельский, председатель законодательного собрания Петербурга

Фильм рассказывает об истории похищения 40 пудов золота. В 1917 году через Хабаровск во Владивосток проходил "золотой эшелон", на который напали грабители в шаманских масках. Петербургский золотопромышленник набирает отряд головорезов, чтобы забрать своё золото, но он не единственный, кто жаждет этой цели. Режиссёр Андрей Богатырёв подчеркивает, что фильм не документальный, а в картине главное – это люди.

В написании сценария Ольге Погодиной-Кузьминой помог глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов, изучивший в местных архивах информацию о похищении золота и предоставивший интересные исторические факты, мифы и легенды.

Села около реки Умальта уже давно не существует, однако съёмки проводились в не менее красивых и приближенных к реальным событиям истории местах Хабаровского края. Были задействованы хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы, а также локации в Карелии и Санкт-Петербурге.

Главные роли в фильме исполнили Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни и Павел Деревянко.

И несмотря на то, что некоторые конфликты были на съемочной площадке, они все равно были какие-то семейные, милые. Мы всегда делаем картину как чувствуем, много какие вещи рождаются на площадке, мы стараемся делать живые фильмы! Андрей Богатырев режиссёр

Фильм произведен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фильм "Золото Умальты" выйдет в широкий прокат 4 апреля.

Материал подготовила Амалия Журавлёва для Piter.tv

Фото: Piter.tv