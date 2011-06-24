Школьники Ленобласти уйдут на каникулы с 25 декабря

Ленинградская область утвердила даты зимних каникул. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, в общей сложности каникулы будут идти чуть более двух недель.
Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы.
Николай Емельянов
Такие длинные каникулы позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний.
В Петербурге официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. При этом, если родители готовы оставить детей дома, уехать на дачу или в отпуск -– они могут начать каникулы уже с 25 декабря.
Фото: pexels
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