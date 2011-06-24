Школьники Ленобласти уйдут на каникулы с 25 декабря

Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, в общей сложности каникулы будут идти чуть более двух недель.

Ленинградская область утвердила даты зимних каникул. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, в общей сложности каникулы будут идти чуть более двух недель.

Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Николай Емельянов

Такие длинные каникулы позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний.

В Петербурге официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. При этом, если родители готовы оставить детей дома, уехать на дачу или в отпуск -– они могут начать каникулы уже с 25 декабря.

Фото: pexels