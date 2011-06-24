  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьники Ленобласти уйдут на каникулы с 25 декабря
Сегодня, 12:20
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьники Ленобласти уйдут на каникулы с 25 декабря

0 0

Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, в общей сложности каникулы будут идти чуть более двух недель.

Ленинградская область утвердила даты зимних каникул. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, в общей сложности каникулы будут идти чуть более двух недель.

Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы.

Николай Емельянов

Такие длинные каникулы позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний.

В Петербурге официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. При этом, если родители готовы оставить детей дома, уехать на дачу или в отпуск -– они могут начать каникулы уже с 25 декабря.

Фото: pexels

Теги: дети, каникулы, школа
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии