Железнодорожники ОЖД убрали 180 тыс. кубометров снега

Ежесуточно на уборке путей работали от 20 до 80 машин.

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что за дни снегопада (последние дни ноября и начало декабря) железнодорожники убрали 180 тыс. кубометров снега с путей.

Отмечается, что общая протяженность убранных линий составила 10,5 тыс. км – это равно всей эксплуатационной длине путей ОЖД. Каждые сутки на уборку снега выходят 20 до 80 специальных снегоуборочных машин, а также до 11 тыс. железнодорожников.

За последние сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега, а за 10 дней "снежные" пункты Водоканала приняли более 160 тыс. кубометров снега.

Фото: СПб-Главный / Телеграм