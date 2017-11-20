Манчини считает, что церемония чествования легенд "Зенита", помогла команде победить "Тосно"

Роберто Манчини после матча с "Тосно" поблагодарил клуб за церемонию чествования чемпионов страны 2007-го года. Праздник прошел за несколько часов перед матчем, и, по словам итальянца, повлиял на исход игры.

Вчера, 19 ноября, петербургский "Зенит" разгромил ленинградское "Тосно" со счетом 5:0. Перед матчем клуб чествовал на стадионе "Зенит-Арены" чемпионов РФПЛ 2007-го года. Напомним, что 10 лет назад "Зенит" впервые стал чемпионом России по футболу. По мнению тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, торжественная церемония помогла его игрокам настроиться на матч.

Эта церемония напомнила о том, что сделали наши ребята 10 лет назад. Это была великая победа. Надеюсь, что эффект от этой церемонии продлится до окончания чемпионата, - поделился гордостью главный тренер "Зенит".

Отметим, что фанаты "Зенита" в начале встречи с "Тосно" также устроили на трибунах красочный перфоманс, посвященный чемпионству 2007-го года. Кадры их выступления уже появились в Сети.

Видео: Piter.TV