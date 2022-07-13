"Зенит" продлил контракт с Сергеем Семаком

История Сергея Семака в "Зените" началась еще в 2010-м году. Тогда он был игроком.

"Зенит" продлил контракт с тренером Сергеем Семаком. Он рассчитан на 3 года. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Семак стал главным тренером "Зенита" 29 мая 2018-го года. Под его предводительством клуб стал 4 раза Чемпионом России, 3 раза завоевал Суперкубок России и 1 раз — Кубок России.

Напомним, наставник сам был игроком "Зенита" в 2010-2013 годах. За три сезона он провел в составе петербуржцев 72 матча, забил 13 мячей и отдал семь голевых передач.

В июне 2013 года Семак принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. В марте 2014-го года был и.о. обязанности главного тренера и вошел в штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го года потругальский тренер был дисквалифицирован, в связи с чем Сергей Семак руководил клубом на протяжении 6 матчей Чемпионата России.

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Видео: ВКонтакте / ФК "Зенит"