Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 16:55
0
mari_dolbish
636
Код вставки плеера

"Зенит" обыграл "Амкар" в гостевом матче

0
 
 

Встреча в рамках седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги проходила в Перми.

"Зенит" победил в матче против пермского "Амкар". Игра проходила на стадионе "Звезда" в Перми.

Первая половина матча прошла без результативных атак. Счет во встрече седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги открыл на 61-й минуте Александр Кокорин. Это был единственный гол, забитый в матче.

По итогам встречи "Зенит" занимает первое место в турнирной таблицы. После семи матчей на счету сине-бело-голубых 19 очков.

Следующим соперником петербургского клуба по РФПЛ станет "Ростов". Игра состоится 27 августа на "Санкт-Петербург арене". 

Видео: instagram.com/sandrik159

Теги: гол кокорина , зенит амкар , зенит победил , россйская футбольная премьер-лига , рфпл
Категории: Зенит Спорт Новости СПб Картина дня Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5