"Зенит" обыграл "Амкар" в гостевом матче

Встреча в рамках седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги проходила в Перми.

"Зенит" победил в матче против пермского "Амкар". Игра проходила на стадионе "Звезда" в Перми.

Первая половина матча прошла без результативных атак. Счет во встрече седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги открыл на 61-й минуте Александр Кокорин. Это был единственный гол, забитый в матче.

По итогам встречи "Зенит" занимает первое место в турнирной таблицы. После семи матчей на счету сине-бело-голубых 19 очков.

Следующим соперником петербургского клуба по РФПЛ станет "Ростов". Игра состоится 27 августа на "Санкт-Петербург арене".

Видео: instagram.com/sandrik159