Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Фото: в Петербурге прошел первый митинг в защиту зеленых насаждений
Сегодня, 12:15
0
Butenko
259

Фото: в Петербурге прошел первый митинг в защиту зеленых насаждений

0
 
 

Общественное движение "Зеленая коалиция" провела в Петербурге массовую протестную акцию.

В минувшее воскресенье, 4 февраля, в Петербурге прошел митинг в защиту зеленых насаждений. Организаторы акции из "Зеленой коалиции Петербурга" выложили фоторепортаж с протестного события, а также подвели первые итоги.

По словам общественников, их акцию поддержало несколько сотен петербуржцев. Эти сведения подтверждают и фотографии с площади Ленина, где и проходил митинг. В ходе мероприятия активисты собирали подписи в защиту парков и скверов на территории Северной столицы. Кроме того, собравшихся ознакомили с манифестом "Зеленой коалиции Петербурга". Все-таки это движение, объединившее два десятка общественных организаций, появилось относительно недавно. 

 На митинге 30 координаторов инициативных групп и общественных движений рассказали о проблемах уничтожения зелёных насаждений и застройке зеленых территорий.Во время встречи прошел сбор подписей под манифестом коалиции и резолюцией митинга, которые, в свою очередь, будут направлены в 18 различных государственных ведомств, начиная с приемной президента РФ. 

Зеленая коалиция Петербурга

Ранее мы писали, что в воскресенье состоится митинг в защиту парков Петербурга.

 

Фото: Зеленая коалиция Петербурга, VK

Все новости района
Теги: зеленая коалиция , митинг в петербурге , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5