Фото: в Петербурге прошел первый митинг в защиту зеленых насаждений

Общественное движение "Зеленая коалиция" провела в Петербурге массовую протестную акцию.

В минувшее воскресенье, 4 февраля, в Петербурге прошел митинг в защиту зеленых насаждений. Организаторы акции из "Зеленой коалиции Петербурга" выложили фоторепортаж с протестного события, а также подвели первые итоги.

По словам общественников, их акцию поддержало несколько сотен петербуржцев. Эти сведения подтверждают и фотографии с площади Ленина, где и проходил митинг. В ходе мероприятия активисты собирали подписи в защиту парков и скверов на территории Северной столицы. Кроме того, собравшихся ознакомили с манифестом "Зеленой коалиции Петербурга". Все-таки это движение, объединившее два десятка общественных организаций, появилось относительно недавно.

На митинге 30 координаторов инициативных групп и общественных движений рассказали о проблемах уничтожения зелёных насаждений и застройке зеленых территорий.Во время встречи прошел сбор подписей под манифестом коалиции и резолюцией митинга, которые, в свою очередь, будут направлены в 18 различных государственных ведомств, начиная с приемной президента РФ. Зеленая коалиция Петербурга

Ранее мы писали, что в воскресенье состоится митинг в защиту парков Петербурга.

Фото: Зеленая коалиция Петербурга, VK