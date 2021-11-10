В Сбере 9 ноября стартовал Зеленый день

Он продлится четыре дня.

Сегодня стартовал Зелёный день Сбера – распродажа, включающая уникальные предложения не только по товарам и услугам, но и по финансовым продуктам. В этом году распродажа пройдёт с 9 по 12 ноября: сроки акции были увеличены с двух дней до четырёх. Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ будут доступны лучшие предложения.

Выгодные предложения Зелёного дня распространяются на потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупки в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайле, СберПраве и других компаниях. Со всеми предложениями можно ознакомиться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции.

Для любителей шопинга в ноябре наступает любимый сезон: "черная пятница" в последнюю пятницу месяца и скидки 11 ноября ждут их и в офлайн- и в онлайн-торговле. Приурочены они ко Всемирному дню шопинга. Начинаются скидки, как правило, заранее – иногда за неделю. К вечеру 10 ноября онлайн-магазины стараются обновить свои сайты. Во Всемирный день шопинга продают все, что пользуется спросом. Это одежда, обувь, спорттовары, техника, игрушки и прочее. Скидки могут составлять до 50-90%.

Сбер впервые провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера – СберКот.

Фото: unsplash