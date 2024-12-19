СК завершил расследование дела об отравлении 300 человек в Петербурге

В скором времени материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Директор производственного предприятия АО "Грин Бокс" в Приморском районе Петербурга предстанет перед судом после массового отравления людей продукцией компании.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу сообщила, что инцидент произошел в прошлом году в сентябре. Нарушения санитарных норм при изготовлении различных видов готовых блюд в кулинарном цехе на улице Генерала Хрулева привели к тому, что медицинская помощь потребовалось 292 человеку. После употребления этой пищи у пострадавших были выявлены инфекционные заболевания, включая сальмонеллез.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В скором времени материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что на кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги.

Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу