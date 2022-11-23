Власти Петербурга усилят меры антитеррористической защиты во время Нового года

Губернатор поручил проверить фактическое состояние защиты различных городских объектов.

В период проведения новогодних праздников в Северной столице введут дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности инфраструктуры и мест проведения массовых мероприятий города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор Александр Беглов провел заседание антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга. Вместе с руководителями региональных и федеральных исполнительных органов власти он обсудил вопросы обеспечения безопасности во время празднования Нового года и Рождества.

Все последние события заставляют нас принимать исчерпывающие меры по защите наиболее важных для Петербурга объектов. Впереди новогодние и рождественские праздники. Петербуржцы должны встретить их в безопасности. Такую задачу поставили перед нами Президент России и Национальный антитеррористический комитет. Органам исполнительной власти, организациям и ведомствам необходимо усилить антитеррористическую защищенность своих зданий и территорий Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В рамках заседания комиссии также были подведены итоги ее деятельности в 2024 году и утвержден план работы на предстоящий год.

Обстановка в городе была и остается контролируемой. Принятые Комиссией решения повысили ответственность руководителей всех уровней за состояние антитеррористической защищенности подведомственных объектов. Совершенствовались методы противодействия идеологии терроризма. Эту работу необходимо продолжать. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в результате происшествия на железнодорожных путях в Мурманской области постарадало 11 человек.

Фото: Государственная административно техническая инспекция Санкт-Петербурга