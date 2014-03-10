Петербург оказался за пределами топ-10 по зарплатам врачей: данные за первый квартал 2025 года

В целом по стране средняя зарплата врачей на начало апреля составила 98 тыс. рублей.

Аналитики hh.ru опубликовали свежие данные о заработках врачей по итогам первого квартала 2025 года. Согласно статистике, Санкт-Петербург не вошёл в десятку регионов с самыми высокими зарплатами для медиков, заняв лишь 19-е место со средней оплатой труда 99,9 тыс. рублей в месяц.

В целом по стране средняя зарплата врачей на начало апреля составила 98 тыс. рублей, что на 18 тысяч больше, чем в начале прошлого года. Минимальные предложения в вакансиях выросли до 53 тыс. рублей, а максимальные – до 180 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: работодатели здесь предлагают медикам более 158 тыс. рублей, хотя местные соискатели рассчитывают на ещё более высокую оплату. Вторую строчку заняла Сахалинская область (156 тыс. руб.), третью – Москва (144,9 тыс. руб.). Также в топ-10 вошли Магаданская область, Камчатский край, Тыва, Якутия, ХМАО, Амурская и Московская области.

Инфографика: hh.ru

В Северо-Западном федеральном округе ситуация различается: в Мурманской области, Коми и Ленобласти врачам готовы платить в среднем 100 тыс. рублей, тогда как самые низкие зарплаты в СЗФО зафиксированы в Архангельской области — 79,7 тыс. рублей.

Инфографика: hh.ru

Эксперты связывают рост зарплат с высоким спросом на квалифицированных медиков и стремлением регионов привлекать специалистов, особенно в отдалённые территории.

Также стало известно, что в Петербурге резко выросли цены на услуги стоматологов и врачей узкого профиля.

Фото: Piter.tv