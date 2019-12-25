Петростат назвал среднюю зарплату петербуржцев

Петербуржцы зарабатывают почти 91 тысячу рублей, а жители Ленобласти почти 65 тысяч.

В сентябре 2023 года средняя номинальная заработная плата жителя Санкт-Петербурга составила 90 926 рублей, согласно данным Петростата. Это на 2,7% больше, чем в августе, и на 6,8% больше, чем в сентябре 2022 года. Реальный рост заработной платы, с учетом инфляции, также увеличивается.

В Ленинградской области средняя заработная плата составила 64 973 рубля, и хотя она снизилась на 3% по сравнению с августом, ее реальный рост составил 8,6% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Ранее сообщалось, что спрос на психологов в Петербурге поднялся на 52%.

Фото: Piter.TV