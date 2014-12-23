В Петербурге одобрили инициативу по ограничению запуска воздушных шаров

Запуск шаров предлагается заменить на шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадку деревьев.

В Петербурге на заседании Координационного совета по экологическому просвещению при Комитете по природопользованию обсудили замену запуска воздушных шаров на более экологичные инициативы.

Участники заседания отметили, что отправленные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде. После запуска они всё равно рано или поздно падают на землю, загрязняют природу, могут являться причиной травм и гибели животных. Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности.

Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив. Марина Савченко, начальник Управления экологического просвещения и внешних связей Комитета по природопользованию

Запуск шаров предлагается заменить на шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадку деревьев.

Фото: pxhere.com