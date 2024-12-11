В Петербурге открывается запись на весенний и летний отдых для детей

Для работающих родителей предусмотрена компенсация части стоимости путевки. Сертификаты выдаются на детей от 6,5 до 15 лет, проживающих в Санкт-Петербурге.

С 3 февраля в Санкт-Петербурге начинается прием заявлений на оформление путевок в детские лагеря. Родители смогут подать заявку через МФЦ или на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Комитете по информатизации и связи.

Для работающих родителей предусмотрена компенсация части стоимости путевки. Сертификаты выдаются на детей от 6,5 до 15 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. Размер компенсации составит до 10 659,6 рублей на весеннюю смену и до 24 872,4 рублей на летний отдых. При оформлении потребуется справка с места работы, выданная не позднее 30 дней до подачи заявления. Документ необходимо предоставить в лагерь не позже первого дня смены.

Сроки подачи заявлений на отдых:

Весенний сезон – до 27 февраля

Летние смены:

— I смена – до 18 апреля

— II смена – до 23 мая

— III смена – до 16 июня

— IV смена – до 3 июля

Дополнительно предусмотрена полная оплата путевок для льготных категорий. Бесплатный отдых смогут получить дети из многодетных семей, сироты, дети участников СВО, дети-инвалиды и другие категории.

Сроки подачи заявлений для льготников:

Весенняя смена – до 14 марта

Летние смены:

— I смена – до 16 мая

— II смена – до 6 июня

— III смена – до 27 июня

— IV смена – до 25 июля

Заявления на сертификаты принимают также в Центре организации отдыха "Молодежный", а на бесплатные путевки – в администрациях районов по месту регистрации ребенка.

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Фото: Piter.tv