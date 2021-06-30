  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шушарах закроется движение по Детскосельскому сквозному проезду
Сегодня, 11:29
91
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах закроется движение по Детскосельскому сквозному проезду

0 0

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по Колпинскому шоссе, Удаловской улице, Центральной улице, Московскому шоссе.

В Пушкинском районе пройдут работы по размещению временных ограждений. В связи с этим с 11 июля по 15 октября будет закрыто движение по Детскосельскому сквозному проезду. Речь идет об участке от Московского шоссе до Центральной улицы в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по Колпинскому шоссе, Удаловской улице, Центральной улице, Московскому шоссе.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу.

Фото: Piter.tv

 

Теги: детскосельский сквозной проезд, закрывается движение, транспорт, шушары
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии