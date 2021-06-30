В Шушарах закроется движение по Детскосельскому сквозному проезду

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по Колпинскому шоссе, Удаловской улице, Центральной улице, Московскому шоссе.

В Пушкинском районе пройдут работы по размещению временных ограждений. В связи с этим с 11 июля по 15 октября будет закрыто движение по Детскосельскому сквозному проезду. Речь идет об участке от Московского шоссе до Центральной улицы в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по Колпинскому шоссе, Удаловской улице, Центральной улице, Московскому шоссе.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv