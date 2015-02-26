  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На выходных 19-20 июля на несколько часов перекроют трассу "Кола" в районе Лодейного Поля
Сегодня, 16:00
49
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных 19-20 июля на несколько часов перекроют трассу "Кола" в районе Лодейного Поля

0 0

Ограничение введено в связи с необходимостью разводки моста через Свирь для прохода речных судов.

Движение по федеральной трассе Р-21 "Кола" будет временно прекращено 19 и 20 июля в районе Лодейного Поля. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на данные ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение введено в связи с необходимостью разводки моста через Свирь для прохода речных судов.

Так, 19 июля, с 12:50 до 15:00 мост разведут для пропуска трех судов, следующих вверх по течению. На следующий день аналогичная процедура потребуется для прохода яхты "Паллада".

В случае если суда задержатся, то разводка будет перенесена на 21 июля.

Фото: Telegram/ Спб-Главный

Теги: кола, перекрытие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии