Управляющий кафе в Лодейном Поле задержан после смертельного отравления ребенка

Суду направлено прошение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Управляющий кафе в Лодейном Поле задержан правоохранительными органами после случая смертельного отравления ребёнка, произошедшего в заведении.

Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области принято решение о задержании управляющего заведения в рамках предварительного следствия по статье 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 9 мая 2025 года управляющая лицом кафе, расположенного в городе Лодейное Поле, обеспечивала питание посетителей, не соответствующее необходимым стандартам безопасности, что привело к тяжёлым последствиям: употребляя пищу, приготовленную в данном заведении, трехлетняя девочка получила сильное отравление и умерла в больнице.

В настоящее время проводится допрос обвиняемого, готовится официальное обвинение. Суду направлено прошение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, предпринимаются необходимые процессуальные действия для установления всех деталей происшествия. Экспертизы назначены, изъята необходимая документация. Проверяются причины и обстоятельства, обусловившие совершение преступного деяния. Деятельность кафе прекращена из-за обнаруженных нарушений нормативных требований.

Видео: Telegram / Следком Ленинградской области