Задержан подозреваемый в гибели женщины на Муринской дороге

По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой было найдено недалеко от Муринской дороги. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, ночью 22 ноября петербуржец сообщил о найденном теле женщины в 300 метрах от остановки общественного транспорта по Муринской дороге. Позднее сотрудники полиции установили, что погибшей является 33-летняя Л. У неё зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и нарушение целостности костей лицевого скелета. Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Его изобличили в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта он нанес Л. около 30-ти ударов по голове ногами, после чего вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, представившись именем другого человека.

Подозреваемый задержан. В 2019 году он был условно осужден за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Фото: Piter.tv