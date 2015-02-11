Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых петербурженок

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими Калининского района задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 декабря с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя жительница дома 11 по улице Софьи Ковалевской. Неизвестному, убедившему её "обезопасить накопления" она передала 500 тысяч рублей. В тот же день в 14:48 аналогичное преступление было совершено в отношении 72-летней пенсионерки в доме 6 по Тимуровской улице. Пенсионерка передала мошенникам 100 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В этот же день, в 22:00 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 40 корпус 2 по проспекту Науки по подозрению в совершении данных преступлений задержан 25-летний гражданин одного из прибалтийских государств, проживающий на территории Петербурга без регистрации.

Была установлена причастность задержанного и к мошенничеству, совершенному в отношении 94-летней жительницы дома 14/4 по улице Софьи Ковалевской. Днём 22 декабря злоумышленник убедил женщину "сохранить" денежные средства от мошеннических действий, передав их курьеру. Женщина передала в руки мошенника 280 тысяч рублей.

Ранее в Киришах пенсионерка взяла кредиты, продала две квартиры и перевела мошенникам 15 млн рублей.

Видео: МВД