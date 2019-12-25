В Киришах пенсионерка взяла кредиты, продала две квартиры и перевела мошенникам 15 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Киришах Ленинградской области пенсионерка взяла кредиты, продала две своих квартиры и перевела на неизвестные счета более 15 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 71-летняя жительница города Кириши. Она рассказала, что в период с 23 ноября по 16 декабря ей звонили неизвестные, которые представлялись работниками сотового оператора, кредитных организаций и правоохранительных органов. Под предлогом сохранности принадлежащих женщине денежных средств и недвижимого имущества они убедили пенсионерку взять кредиты, а также продать находившиеся у неё в собственности две однокомнатные квартиры.

Все денежные средства, полученные в кредитных организациях, от продаж квартир, а также личные денежные сбережения пожилая жительница Ленобласти перевела на неизвестные счета. Сумма ущерба составила 15 110 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка под предлогом получения выплаты за погибшего сына осталась без 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv