Задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики на Большой Озерной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборгском районе Петербурга оперативниками задержан предполагаемый виновник хулиганского нападения с использованием огнестрельного оружия. Согласно сообщению портала 78.ru, задержанный был выявлен практически сразу после происшествия — им оказался 50-летний местный житель, проживающий на улице Большая Озерная. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что воскресным днём группа школьников прогуливалась у Суздальских озер. Когда ребята проходили мимо улицы Большая Озерная, незнакомец приблизился к ним и начал стрелять из предполагаемого пневматического пистолета. Нападавший произвел около 15 выстрелов в направлении подростков. 11-летний мальчик получил ранение в область щеки, пуля осталась внутри тканей и потребовала хирургического вмешательства, другой ребенок аналогичного возраста получил лишь поверхностные повреждения кожи.

При дальнейшем расследовании обстоятельств инцидента выяснено, что дети находились рядом с брошенным трехэтажным зданием, откуда бросали кирпичи и камни в забор соседнего участка, а также наносили рисунки-граффити на стену строения. Поведение школьников вызвало недовольство местного жителя.

Ранее мы сообщили о том, что школьницу изнасиловали в мужском туалете клуба на проспекте Медиков.

Фото: Piter.TV