Двух петербуржцев задержали по подозрению в совершении валютных махинаций

В результате проведенных следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющая доказательственное значение.

Экономическая полиция Петербурга задержала двух коммерсантов по подозрению в совершении валютных махинаций. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителями 13 мая задержаны двое предпринимателей, 39 и 29 лет. По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с узбекской компанией на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 613 480,05 рублей. Далее, в целях осуществления валютного контроля импортных поставок, указанный внешнеторговый контракт был поставлен на учет в финансово-кредитное учреждение. Несмотря на 8 денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар в Россию не поступал. Оперативники установили, что российская компания является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе, а ее гендиректоры постоянно меняются.

В результате проведенных следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющая доказательственное значение.

Возбуждено и передано в следственные органы для расследования уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемые задержаны.

Ранее члены банды инсценировщиков из Петербурга были отправлены в СИЗО за махинации со страховкой.

Фото: МВД по СПб и ЛО