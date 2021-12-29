За сутки в ковидные стационары поступили 294 петербуржца

В настоящее время в больницах находятся 5 734 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 10 января. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 294 человека, а выписали 219 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 734 человека (свободно 48% инфекционных коек): 626 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 369 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 178 человек, в "Заре" – 328 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 19 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 21 021 человек.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время более 2,7 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV