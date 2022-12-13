За неделю в Петербурге утилизировали 58 тысяч кубометров снега

Сегодня городские улицы чистят 889 единиц дорожной техники.

В Петербурге за прошедшие сутки намело 3,3 сантиметра снега. Утром в воскресенье на основные магистрали вышли большие комбинированные машины с отвалами – их можно было видеть идущими единым фронтом по 3-4 автомобиля, чтобы сразу охватить всю ширину проезжей части. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.





Всего за 7 дней прошлой недели на утилизацию было отправлено 58 тысяч кубометров снега. Сегодня городские улицы чистят 889 единиц дорожной техники. Также дорожки и тротуары убирают 926 дворников.

Если у вас есть вопросы по уборке, можно круглосуточно звонить в дежурную службу Комитета по благоустройству по номеру 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга