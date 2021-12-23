В "Манеже" пройдет масштабная ярмарка искусства "1703"

На ней можно будет приобрести произведения искусства и больше узнать о коллекционировании.

Центрально-выставочный зал "Манеж" организует Санкт-Петербургскую ярмарку искусства "1703". На ярмарке будут работать 5 секций: "Галереи", "Коллекции", "Цифровое искусство", "Лекторий" и "Арт-медитации".

Культурный проект призван поддержать художников и галереи искусства, а также содействовать институту коллекционирования в России.

В секции "Галереи" будут представлены работы как известных мастеров, так и новичков, объединенных принципом исторических отсылок, оммажей и перепрочтения художественных стилей. Все предметы искусства можно приобрести. Участниками станут галереи Москвы, Нижнего Новгорода, а также Петербурга — Marina Gisich Gallery, WHITE LINES, Third Place NFT.

Некоммерческая программа секции "Коллекции" рассказывает о современных практиках формирования коллекций. Marina Gisich Gallery и KGallery покажут знаковые произведения из частных собраний и золотого фонда галерей. Центр визуальной культуры Béton представит выставку фотографий отечественных и зарубежных фотографов, которые были сделаны во второй половине XX века.

В секции "Цифровое искусство" медиахудожники представляют цифровые произведения, мультимедийные инсталляции и арт-объекты на стыке искусства, науки и технологий. Участниками станут Центр Art & Science Университета ИТМО, многофункциональная платформа о цифровом искусстве Masters digital и мультиформатный проект Generative Gallery.

Ярмарка пройдет с 16 по 19 июня с 11:00 до 21:00. Вход будет осуществляться по билетам, которые можно будет приобрести в кассах ЦВЗ. Узнать подробности можно на сайте "Манежа".

Фото: ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"