Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса

Сначала спортсмен пытался лечиться дома, но состояние ухудшилось.

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса. Он находился в тяжелом состоянии, но все закончилось благополучно. Об этом спортсмен и бизнесмен рассказал в своем Instagram.

У Малафеева были серьезно поражены легкие, а температура поднималась до 39 градусов.

Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет, КТ показала, что зона поражения легких уменьшается, анализы соответствуют моему состоянию. рассказал бывший вратарь ФК "Зенит".

Вместе с Малафеевым болели его дочь и жена, а также тесть. Петербуржец поблагодарил врачей и назвал их "героями".

Ранее заболевший коронавирусом Малафеев сравнил болезнь с отпуском.

Фото: Instagram / Вячеслав Малафеев