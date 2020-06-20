В Петербурге в октябре ввели в эксплуатацию 160 домов

Лидером по вводу жилья во втором осеннем месяце стал Приморский район.

В октябре 2022 года в Северной столице в эксплуатацию ввели 353 349, 20 квадратных метров жилья, что равняется 160 домам на 8 341 квартиру, включая индивидуальное строительство (ИЖС). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья во втором осеннем месяце стал Приморский район, где в эксплуатацию ввели семь домов 4 647 квартир (165 135,80 м2). На втором месте оказался Выборгский район, где сдан один дом на 1 486 квартир (67 026,70 м2). В тройке лидеров – Фрунзенский район с введенным в эксплуатацию домом на 1463 квартиры (56 766,90 м2). Всего по данным 1 ноября 2022 года, в Петербурге введено 252 многоквартирных жилых дома на 58 661 квартиру (2 658 763,8 м2).

Также в октябре в Петербурге было введено 14 общегражданских объектов. Среди них: детский сад на 140 мест в Приморском районе, гостиница в Красногвардейском районе и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой в Центральном районе.

Фото: Строительный Петербург