В Петербурге подвели итоги жилищного и социального строительства за декабрь 2024 года

Лидером по объему ввода жилья стал Невский район.

В последний месяц 2024 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 298,7 тыс. кв. м жилья. Это 38 домов на 6 425 квартир, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В категории ИЖС за месяц сдано 24 дома общей площадью 5,4 тыс. кв. м.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", лидером по объему ввода жилья стал Невский район, где сданы два дома на 2 401 квартиру общей площадью 104,1 тыс. кв. м. На втором месте — Василеостровский район с двумя домами на 1 359 квартир (60,9 тыс. кв. м). Третье место занял Приморский район, где построено два многоквартирных дома на 846 квартир (36,8 тыс. кв. м).

В декабре также завершено строительство 116 объектов социального назначения:

– Василеостровский район: транспортная развязка ЗСД у Шкиперского протока и школа на 1 375 мест.

– Выборгский район: три детских сада на 690 мест, школа на 550 мест и пожарное депо.

– Калининский район: детский сад на 280 мест.

– Красногвардейский район: амбулаторно-поликлиническое отделение, детский сад на 160 мест и архивный комплекс.

– Красносельский район: две школы на 1 100 и 1 375 мест.

– Курортный район: детский туберкулезный санаторий на 300 мест, лечебно-диагностический корпус Городской больницы № 40 и киноконцертный комплекс.

– Невский район: три детских сада на 615 мест, школа на 1 375 мест и спортивная школа олимпийского резерва.

– Петродворцовый район: бассейн для школы № 439, медицинский центр и детский сад на 280 мест.

– Приморский район: два детских сада на 180 и 215 мест, а также ледовая арена.

– Пушкинский район: две школы на 1 925 и 550 мест, детский сад на 440 мест и индустриальный парк "PNK парк Шушары 3".

Фото: портал "Строительный Петербург"