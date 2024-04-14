Выпускники в Петербурге понесли наказание за шпаргалки на экзаменах

Одного оштрафовали, а второй отделался устным замечанием.

Мировые судьи Санкт-Петербурга рассмотрели административные дела в отношении выпускников Елизаветы и Даниила, у которых были обнаружены шпаргалки во время экзаменов. Как сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, девушка избежала наказания, а молодой человек был оштрафован на 3 000 рублей.

Елизавета объяснила, что взяла материалы по биологии для повторения, случайно оставила их в кармане и не использовала на экзамене. Шпаргалка выпала при сдаче бланков. Суд учел её чистосердечное признание и отсутствие злого умысла, прекратив дело. Однако её результаты экзамена были аннулированы.

Даниил, не явившийся на заседание, утверждал в протоколе, что не пользовался шпаргалками по иностранному языку. Тем не менее, его привлекли к ответственности по статье 19.30 КоАП РФ и назначили штраф.

Ранее сообщалось, что Петербург возглавил рейтинг по количеству сертифицированных экскурсоводов.

Фото: Комитет по образованию Ленобласти