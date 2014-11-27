Петербург возглавил рейтинг по количеству сертифицированных экскурсоводов

В Северной столице уже 2500 специалистов успешно прошли аттестацию.

Санкт-Петербург сохраняет первое место среди российских городов по числу официально аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. На сегодняшний день квалификационный экзамен успешно сдали около 2500 специалистов. Аттестационная комиссия, в состав которой входят представители образовательных учреждений, туристической отрасли и органов власти, провела уже 183 заседания. Об этом сообщает РГ.

Согласно действующему законодательству, претенденты на получение аттестата должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также дополнительную подготовку по специальности "экскурсовод". Процедура аттестации состоит из двух частей: письменного тестирования по истории, культуре и методике проведения экскурсий, а также устного выступления на заданную тему. Успешные кандидаты получают аттестат и идентификационную карточку, дающую право проводить экскурсии. Все сертифицированные специалисты вносятся в единый реестр, при этом каждые пять лет требуется проходить переаттестацию.

С мая текущего года в Петербурге проводятся регулярные проверки гидов на популярных туристических маршрутах. Инспекторы контролируют наличие действующей аттестации и идентификационных карточек. За нарушение требований законодательства предусмотрены штрафные санкции: от 7 до 10 тысяч рублей за первое нарушение и от 30 до 50 тысяч рублей при повторном.

Ранее глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах.

Фото: freepik (bearfotos)