В Ленобласти возбуждено уголовное дело после обнаружения трупов супругов и их сына

Назначен ряд судебных экспертиз, проводится дальнейшее расследование.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения троих местных жителей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

После пожара в одном из домов в поселке Красносельское Выборгского района 11 марта были обнаружены тела супругов (66-летней женщины и 70-летнего мужчины), а также их 46-летнего сына с огнестрельными ранениями головы.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначен ряд судебных экспертиз, проводится дальнейшее расследование.

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Видео: Telegram/ Следком47