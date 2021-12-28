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Специалисты восстанавливают водоснабжение в Гатчине и Сланцах
Сегодня, 12:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты восстанавливают водоснабжение в Гатчине и Сланцах

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В Гатчине работы продолжатся до 19:00 без отключения абонентов.

Ленинградские специалисты восстанавливают водоснабжение в Гатчине и Сланцах. Об этом сообщили в администрации Ленинградской области.

Подача холодного водоснабжения в связи с аварийной остановкой насоса на водоочистных сооружениях приостановлена в Сланцах и деревне Гостицы. До 13:00 специалисты Леноблводоканала рассчитывают завершить работы и восстановить водоснабжение.

Также  произошло временное отключение холодной воды в Гатчине в связи с аварией на магистральном водопроводе в районе Дома культуры. Аварийная бригада Водоканала восстановила подачу воды за счёт переподключения на резервные источники. Работы продолжатся до 19:00 без отключения абонентов.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: вода, водоканал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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