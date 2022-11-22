Петербург как образец: Володин рассказал о социально-экономических стандартах для регионов

В Санкт-Петербурге под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина прошло выездное совещание Совета ГД.

В Петербурге состоялось выездное совещание Совета Государственной Думы под председательством Вячеслава Володина. Главной темой встречи стало обсуждение социально-экономического развития города и применение его опыта на федеральном уровне. Володин отметил, что Петербург стал примером для других регионов, задавая высокие стандарты в социальной политике и экономике. В частности, он подчеркнул важность решения проблем обманутых дольщиков и предоставления бесплатных детских садов, что является существенным шагом в поддержке семей с детьми.

Кроме того, в ходе совещания были затронуты вопросы поддержки многодетных семей и сокращения очередей на получение жилья детьми-сиротами. По мнению Володина, такие достижения города должны стать основой для федерального законодательства.

На примере Санкт-Петербурга мы можем вырабатывать законы, которые помогут решить аналогичные проблемы в других регионах. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Он также обратил внимание на успешное решение вопросов, касающихся семей участников СВО. В городе внедрены меры поддержки детей военнослужащих, включая бесплатный проезд в общественном транспорте и обеспечение школьного питания. Город также ввел практику предоставления социальных нянь для матерей, воспитывающих детей военнослужащих.

По информации сайта Дума ТВ, на совещании были обсуждены предложения различных комитетов Государственной Думы. В частности, председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова предложила провести в Санкт-Петербурге выездное заседание по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Казакова отметила, что опыт города должен быть применен на федеральном уровне для улучшения системы образования в стране.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил важность решений, принятых в Санкт-Петербурге для улучшения городской среды. В частности, он подчеркнул решение отказаться от строительства микроквартир площадью менее 28 квадратных метров. Это, по его словам, позволит улучшить качество городской среды и строительства жилья в долгосрочной перспективе.

А председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин сказал, что внимания заслуживает опыт Северной столицы по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, Петербург демонстрирует высокие стандарты социально-экономического развития, которые могут стать моделью для других регионов России.

Фото: официальный портал Госдумы