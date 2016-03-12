Вкусные рецепты блинов на молоке, без яиц, с кружевами на Масленицу 2018

Приближиется Масленица 2018. Какое празднование окончания зимы без блинов. Мы собрали самые разные рецепты этого блюда на молоке, на кефире, с дырочками и без яиц.

Жители России наконец-то дождались любимой блинной недели, а проще говоря Масленицы. Этот праздник символизирует приход солнца, тепла и весны. А у многих он ассоциируется с вкусными блинами, которые будут печься в каждой семье. Даже те, кто не любит мучное, не сможет отказаться от одного.

Специально для вас Piter.tv собрал популярные и необычные рецепты, чтобы удивить изобретательностью своих домочадцев и гостей.

Тонкие блины на молоке. Масленица 2018

Вам потребуется: 1,5 стакана пшеничной муки, 1,5 столовые ложки сахара, 3 яйца, 0,8 литра молока, немного соли и растительное масло.

Приготовление: яйца и сахар взбить венчиком. Лучше не брать миксер, потому что это добавит в тесто много пузырьков. Постепенно в смесь добавить муку и соль на кончике ножа. В получившуюся массу нужно влить молоко. Оставить тесто на 20 минут. После этого влить 1,5 столовые ложки растительного масла. Параллельно разогреть сковородку. Зачерпывать тесто можно поварешкой. Когда края блина будут легко отходить от сковородки его нужно будет перевернуть.



Как приготовить кружевные блины с дырочками. Масленица 2018



Вам потребуется: 1 стакан кефира, 1 стакан молока, 1 яйцо, 2-3 столовые ложки растительного масла, 0,75 стакана муки, 0,5 ложки разрыхлителя, 3-4 столовые ложки сахара.

Приготовление: Яйцо, сахар, щепотку соли перемешать венчиком. Влить половину молока, кефир, щепотку соды и муку. Получится густое тесто. В него уже влить две столовые ложки растительного масла. Довести до однородности, влить оставшееся молоко.

Рекомендуется делать блины очень тонкими.

Рецепт блинов без яиц. Масленица 2017

Вам потребуется: 2,5 стакана муки, 1 литр молока, 3 столовые ложки сахара, 1/3 пачки сливочного масла, сода, соль, растительное масло.

Приготовление: Перемешать муку, сахар, половину чайной ложки соли и соды, 0,5 литра молока. Довести до однородной консистенции без комочков. Тесто должно быть густой как сметана. Затем влить две столовые ложки растительного масла. Оставшиеся 0,5 литра молока довести до кипения и медленно влить в тесто. Сливочное масло растопить и добавить в тесто. И можно приступать к выпечке.

Роллы из блинчиков. Масленица 2018

Если вы хотите необычно подать ваши блинчики на столе, то этот рецепт определенно для вас. Роллы с рябой, икрой и картофелем являются традиционно русским блюдом.

Вам потребуется: 10-12 штук блинов, 150 г. слабосоленой красной рыбы, филе соленой сельди 200 г, картофеля 500 г., 1 ст. л. сметаны, 50 г. сливочного масла, 50 г. красной икры, 1 пучок укропа или зеленого лука.

Приготовление: Блины можете приготовить по своему любимому рецепту, просто добавьте меньше сахара. Картофель отварите и добавьте туда сливочное масло и сметану, не забудьте посолить, но не забывайте, что у вас еще соленая рыба. Рыбу нарежьте солонкой.

Выложите и равномерно распределите полученную картофельную массу по блинчику, выложите на один край полоску рыбы и полоску зелени или икры.

Плотно скрутите и нарежьте рулетики острым ножом. Подавайте теплыми со сметаной или холодными, как закуску.

"Ленивые" хачапури. Масленица 2018

Также их называют "фальшивыми" хачапури.

Вам потребуется: Блины тонкие 3 штуки, 3 яцйа, твердый сыр 100 грамм, мыгкий сыр брынза или фета 150 г., два пучка петрушки.



Приготовление: потрите твердый сыр и смешайте его с покрошенным мягким. Добавьте туда нарезанную зелень. Разогрейте духовку до 180 градусов и положите блины на противень. Сделайте в сыре углубление и вбейте туда яйцо. Края заверните внутрь. Выпекайте около 5 минут, чтобы белок запекся, а желток остался жидким. Подавать блюда нужно горячим.



Фото: russianfood.com