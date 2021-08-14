Авиакомпания "Витязь-Аэро" выплатит компенсацию родственникам погибших по 1 млн рублей

Из 16 человек, которые находились на борту Ми-8, 8 человек погибли.

На дне Курильского озера в Камчатском крае обнаружили тела трех погибших при авиакатастрофе вертолета Ми-8. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

Обломки вертолета находились на глубине 120 метров. Рядом с ними были тела, в том числе пилота. В воскресенье, 15 августа, работы продолжатся. Глубоководные аппараты попытаются проникнуть в вертолет, чтобы достать других погибших.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по 1 млн рублей компенсации. Таким образом, в общем они получат по 3 млн рублей. За компенсацией нужно обращаться непосредственно в авиакомпанию.

Напомним, что вертолет компании "Витязь-Аэро" упал с пассажирами и членами экипажа на борту 12 августа. Инцидент зафиксирован на территории Кроноцкого заповедника. Всего на борту находилось 16 человек, 8 из них удалось спасти.

Видео: Instagram / @vv_solodov