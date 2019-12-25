По требованию прокуратуры Петербурга дворнику выплатят 500 тыс. рублей после падения наледи с крыши

Женщина получила серьезные травмы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга защитила права дворника, пострадавшего на работе. Об этом сообщили 22 ноября в надзорном ведомстве.

Установлено, что 45-летняя женщина с июля прошлого года работала дворником в СПб ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга". Утром 19 ноября во время уборки двора дома 1 по улице Средней Подьяческой на нее с крыши упала наледь.

В результате случившегося дворнику причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой позвоночника.

Проверка прокуратуры показала, что работодатель не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты. Выявлены и иные грубые нарушения в сфере охраны труда. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Так, прокурор Адмиралтейского района города направил исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу женщины взыскано 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что наледь разбила стекло автомобиля на ЗСД.

Фото: Piter.TV