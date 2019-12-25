Стало известно, на каком предмете ЕГЭ задействовали больше всего камер видеонаблюдения

Для проведения ЕГЭ было задействовано 172 школы.

За ходом проведения выпускных экзаменов в этом году в Петербурге наблюдали 6406 современных IP-камер. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Камеры видеонаблюдения были установлены не только в классах, но и на двух объектах Регионального центра обработки информации ГИА-9 и ГИА-11 Санкт-Петербурга. Там проверяют работы.

За время проведения основного периода государственного экзамена было организовано 20158 видеотрансляций. Самым массовым стал экзамен по русскому языку 30 мая. В трансляциях участвовало 126 школ, более 2 тысяч аудиторий и 4 тысяч камер. На экзамене по информатике и ИКТ было задействовано 1670 камер, так как он проводился в 132 школах. Напомним, для этого экзамена требуется компьютер.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге 3 школьника пронесли шпаргалки на ЕГЭ.

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Фото: правительство Ленобласти