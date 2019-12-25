В Петербурге 3 школьника пронесли шпаргалки на ЕГЭ

В 2022 году с ЕГЭ в Северной столице были удалены 3 школьника, которые использовали шпаргалки и телефоны. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская в ходе пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".
Как заметила глава ведомства, число списывающих на госэкзамене, таким образом, уменьшилось вдвое. В 2021 году шпаргалками воспользовались 6 школьников. В целом, по данным Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ прошел без технологических затруднений.
В Петербурге мы тоже с удовлетворением это отмечаем. Сработали все пункты приема экзаменов, все специалисты, эксперты и организаторы. Очень четко, грамотно следовали всем инструкциям и никаких сбоев не произошло.
Наталия Путиловская, председатель комитета по образованию Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что три петербуржца получили максимальный балл на ЕГЭ по биологии.
Фото: Правительство Санкт-Петербурга
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