  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 3 школьника пронесли шпаргалки на ЕГЭ
Сегодня, 13:40
196
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 3 школьника пронесли шпаргалки на ЕГЭ

0 0

Как отметили в комитете по образованию, количество списывающих на экзамене увеличилось вдвое.

В 2022 году с ЕГЭ в Северной столице были удалены 3 школьника, которые использовали шпаргалки и телефоны. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская в ходе пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".   

Как заметила глава ведомства, число списывающих на госэкзамене, таким образом, уменьшилось вдвое. В 2021 году шпаргалками воспользовались 6 школьников. В целом, по данным  Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ прошел без технологических затруднений. 

В Петербурге мы тоже с удовлетворением это отмечаем. Сработали все пункты приема экзаменов, все специалисты, эксперты и организаторы. Очень четко, грамотно следовали всем инструкциям и никаких сбоев не произошло.

Наталия Путиловская, председатель комитета по образованию Петербурга 

Ранее мы сообщили о том, что три петербуржца получили максимальный балл на ЕГЭ по биологии.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: егэ, комитет по образованию петербурга, санкт-петербург, списывание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии