  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:33
67
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появилось видео удара фосфорными боеприпасами ВСУ по военным ДНР

0 0

Обстрел ДНР украинскими войсками произошел вечером 1 ноября.

В Сети появилось видео, в котором можно увидеть доказательства применения украинской стороной фосфорных боеприпасов на территории самопровозглашенной ДНР. Видео опубликовали в Telegram-канале "Сводки ополчения Новороссии".

Обстрел ДНР украинскими войсками произошел вечером 1 ноября. Огонь фосфорными боеприпасами велся в районе населенного пункта Гранитное.

По данным украинских СМИ, военным удалось уничтожить две БМП.

Глава ДНР: Киев готовится к войне или серьезной провокации.

Видео: Youtube/Roman Donik

 

Теги: всу, днр, донбасс
Категории: Тема дня, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии