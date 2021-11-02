Появилось видео удара фосфорными боеприпасами ВСУ по военным ДНР

В Сети появилось видео, в котором можно увидеть доказательства применения украинской стороной фосфорных боеприпасов на территории самопровозглашенной ДНР. Видео опубликовали в Telegram-канале "Сводки ополчения Новороссии".
Обстрел ДНР украинскими войсками произошел вечером 1 ноября. Огонь фосфорными боеприпасами велся в районе населенного пункта Гранитное.
По данным украинских СМИ, военным удалось уничтожить две БМП.
Глава ДНР: Киев готовится к войне или серьезной провокации.
Видео: Youtube/Roman Donik
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