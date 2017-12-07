На Елыкаевской трассе в ДТП с микроавтобусом пострадали 16 человек

Появилось видео жутких последствий аварии от очевидцев.

Сегодня утром, 7 декабря, на Елыкаевской трассе Кемеровской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легковой иномарки.

Авария произошла на 21 километре трассы "Кемерово - Елыкаево - Старочервово". По предварительным данным, иномарка "Хендай Соларис" выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с микроавтобусом «Луидор», в котором ехали сотрудники местного дома-интерната для престарелых и инвалидов. В результате столкновения легковушка получила серьезные механические повреждения передней части и вылетела в кювет. Микроавтобус также получил серьезные повреждения, улетел в кювет, где перевернулся на бок.

В результате аварии пострадали оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Все они были в срочном порядке госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. В основном у пострадавших диагностированы переломы, ушибы, сотрясение мозга.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. На ликвидацию последствий аварии выезжали специалисты МЧС. Водителя легкового автомобиля пришлось деблокировать из искореженного автомобиля.

Видео: ВК, Регион - 42 Кемерово, Лилия Пчельникова