Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заболел коронавирусом после вакцинации

Бондаренко уверен, что он легко переносит болезнь благодаря прививке.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заболел коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

По данным издания, сотрудник Смольного нормально переносит заболевание. Ранее он вакцинировался от COVID-19.

В День России Бондаренко выступал со сцены на празднике в Приморском районе. Судя по его странице в "ВКонтакте", это было последнее публичное мероприятие, в котором он принял участие перед тем как узнал, что заболел.

Николай Бондаренко курирует работу районных администраций, Жилищного комитета, комитета по благоустройству, ГАТИ, Гостехнадзора, Государственной жилищной инспекции. В этом году он планирует баллотироваться в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Александр Бондаренко