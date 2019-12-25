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Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заболел коронавирусом после вакцинации
Сегодня, 16:30
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Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заболел коронавирусом после вакцинации

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Бондаренко уверен, что он легко переносит болезнь благодаря прививке.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заболел коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

По данным издания, сотрудник Смольного нормально переносит заболевание. Ранее он вакцинировался от COVID-19. 

В День России Бондаренко выступал со сцены на празднике в Приморском районе. Судя по его странице в "ВКонтакте", это было последнее публичное мероприятие, в котором он принял участие перед тем как узнал, что заболел.

Николай Бондаренко курирует работу районных администраций, Жилищного комитета, комитета по благоустройству, ГАТИ, Гостехнадзора, Государственной жилищной инспекции. В этом году он планирует баллотироваться в ЗакС Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / Александр Бондаренко

Теги: вице-губернатор, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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