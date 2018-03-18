Выборы 2018 последние новости: фото и видео

18 марта в России продолжаются выборы президента Российской Федерации, который будет править страной следующие 6 лет. В каких-то регионах голосование уже завершилось, а в каких-то все еще продолжается достаточно шумный день тишины.

В гонке участвуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Борис Титов. Подсчет голосов начнется в 21:00. За день поступило множество сообщений о нарушениях. Учащихся пригоняли по спискам, люди просили талончик о своем участии в выборах "так как на работе требуют", а также видеозаписи наблюдателей о вбросах бюллетеней. Что же известно на данный момент о выборах 2018.

Явка по стране:

ЦИК сообщил, что на данный момент по московскому времени явка по стране 51,9%. ВЦИОМ говорит о 46,9%. В Забайкальском крае -42,12%, в Крыму – 13%. В Севастополе 55,79%. На Дальнем востоке в Приморье на выборы пришли 44,99%, в Хабаровском крае 51,98%, на Камчатке 63,86%, В Магаданской области 54,69%, а на Чукотке 82,25%.

В Петербурге по состоянию на 17 часов явка составила 39,60%, а в Москве 40,06.

Нарушения на выборах 2018

В сети гуляет многочисленное количество фотографий и видеозаписей с нарушениями порядка и самой процедуры голосования. Петербургские наблюдатели рассказали, что по итогам первых трех часов голосования насчитали свыше 12 нарушений. Красимир Врански рассказал, что были замечены студенты военных учреждений, которых преподаватели привели всем строем. Проголосовавших, преподаватели отмечают галочкой в каких-то списках. Студенты Горного Университета заявили, что их заставили идти на выборы под угрозой выселения из общежития. Массово в участок пришли и курсанты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Также жалоба в ТИК была направлена за отметки напротив списков избирателей. На выборы "явились" и вычеркнутые граждане. А некоторые пришедшие голосовать обнаружили, что "умерли". На УИК №12 не работают розетки и камеры видеонаблюдения, а урны для выездного голосования не опечатаны.

Несмотря на то, что международные наблюдатели отметили отсутствие проблем на избирательных участков, пользователи соцсетей продолжают сообщать о различных проблемах. Так, например, в Махачкале неизвестные устроили драку, а в этот момент, по сообщениям очевидцев, произошел вброс. В Дагестане образовалась давка, также совершено нападение на наблюдателя. Во Владикавказе правоохранительные органы задержали четырех наблюдателей за якобы незаконное нахождение на участке.

Самый яркий и явный факт подтасовки был замечен в Люберцах. Запись с камеры наблюдения быстро разошлась по социальным сетям. Однако позже стало известно, что урну опечатали, а результаты признали недействительными.

Таким образом, самые распространенные нарушения на участках были связаны с тем, что урны стояли не в обзоре камер наблюдения, в документах обнаруживались странные пометки, незаконная агитация, "мертвые избиратели", недостоверная информация о явках, принуждение избирателей, а также удаление наблюдателей.

Фото, видео: Лентач, Piter.tv, ВКонтакте