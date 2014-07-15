Эксперты отметили успех малых политических сил на выборах в региональные парламенты

"Партия пенсионеров", например, прошла сразу в 16 региональных парламентов.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили успех партий, которые не прошли в Госдуму, но все-таки добились определенных достижений в локальных масштабах.

Так, например, члены "Партии пенсионеров" прошли сразу в 16 региональных парламентов, при том что на прошлогодних выборах она получила места в 7 субъектах РФ. "Яблоко", как и "Коммунисты России" будет представлено в трех региональных ЗакСах. "Родина" и "Зеленые" — в 1.

Эксперты считают, что это показатель того, что политическая жизнь в регионах "кипит". Есть вероятность, что малые политические силы, утвердившись на региональном уровне, позже смогут пройти дальше.

Фото: Piter.TV