День Веры, Надежды, и Любви: обычаи, приметы и запреты

30 сентября празднуются именины четырех святых: Веры, Надежды, Любви и Софии. Раньше этот день считался бабьим днем, так как эти имена имели большую популярность.

Имена связаны с мученицами Верой, Надеждой, Любовью и их матерью вдовой Софией, живших во || веке в Римской империи за то, что они не отреклись от Христа. По легенде император Адриан отправил их к язычнице, но даже она не смогла разрушить их веру. После этого девочек подвергли пыткам, а после казнили. София умерла через три дня на могиле дочерей. После этого Церковь причислила их к лику святых.

30 сентября стал прообразом восьмого марта. Девушки делились между собой своими радостями и переживаниями, наряжались и накрывали на стол. В этот день именинниц принято угощать пирогами и сладостями, дарить им ладонки и иконки с изображением лика святых.

Традиции и обряды на 30 сентября

Утром все женщины должны выплакаться. По поверью слезы служат оберегом. В народе считается, что если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года ничего плохого не случится.

У иконы великомученицы Софии просят здоровья для больного ребенка. Также просят об избавлении от женских заболеваний и о зачатии ребенка.

Детям уделяется особое внимание, особенно девочкам.

День принято проводить в кругу семьи или близких людей.

Приметы на праздник Веры, Надежды и Любви

Дождь в этот день, к ранней весне

Нельзя заниматься домашними делами

После именин Веры, Надежды, Любви и Софии начинаются первые заморозки

Венчание, помолвку и свадьбу 30 сентября не проводят — плохая примета

На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.

Нельзя проводить громкие застолья с алкоголем.