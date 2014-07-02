На Дворцовой площади прошел Бал Победы, в котором поучаствовали 1945 человек

К событию участники готовились несколько месяцев.

В вальсе на Дворцовой площади в Петербурге закружились 1945 человек. Потомки победителей танцевали в рамках Бала Победы. Об этом пишет 7 мая телеканал "Санкт-Петербург".

К событию участники готовились несколько месяцев. В знаковый день, как и в 1945 году, им не помешали погодные условия. Некоторые надели платья из бабушкиного сундука.

Мы сначала готовились в одной одежде, потому что надеялись, что будет тепло. Но за буквально пару дней нам пришлось найти одинаковые сапоги, плащи, чтобы мы выглядели очень красиво. Юлия Крылова, участница Бала Победы

Под музыку танцовщики исполнили московскую кадриль, вальс-прогулку, краковяк и рио-риту.

Ранее концерт "Голоса Победы" состоялся в Доме журналиста.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"